Grzesiowski odpowiada Niedzielskiemu. Wnioski są jednoznaczne

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Polsat News, że za dwa tygodnie spodziewa się zakażeń na poziomie 10 tys. dziennie. Odpowiedzią na wzrost ma być ustawa, dająca pracodawcy możliwości sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Jej projekt ma wkrótce trafić do Sejmu. Co na to dr Paweł Grzesiowski - immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19? - No, cóż... Powiem szczerze, że myśmy taką ustawę powinni mieć z końcem wakacji. Zaniechanie tego działania od sierpnia tego roku jest między innymi przyczyną tego, co się w tej chwili dzieje - narastania czwartej fali, bardzo niebezpiecznego już w tej chwili w dużej części województw zablokowania szpitali. Znowu musimy uruchamiać szpitale tymczasowe na masową skalę. Niestety brakuje personelu medycznego. To też jest coś, czego należało się spodziewać - komentował w programie "Newsroom" WP. - My 10 tys. osiągniemy w tym tygodniu. Nie miejmy złudzeń. Więc te wszystkie zapowiedzi są opóźnione. Wiemy, że maszyna legislacyjna działa powoli, więc jeżeli otrzymamy prawo, które będzie ustawą za miesiąc, to będzie już naprawdę za późno. Ta ustawa się przyda, ale na kolejną falę - stwierdził Grzesiowski.