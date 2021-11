Grzegorz Walijewski, IMGW: "Dla tych, którzy liczą na złotą polską jesień, nie mam dobrych informacji"

Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW zapowiada pogodę na najbliższe dni. Nie ma niestety dobrych wieści. W ciągu najbliższych dni czekają nas opady oraz silny wiatr. - Do soboty możemy spodziewać się bardzo niebezpiecznych wiatrów na północy kraju, dochodzących do nawet 90 kilometrów na godzinę. Dodatkowo będzie szaro i deszczowo - ostrzega Walijewski w programie "Newsroom" WP. Jak zapowiada synoptyk, sytuacja poprawić ma się w niedzielę. - Przyjdzie do nas ochłodzenie. Temperatura spadnie do 6-7 st. C. Osłabnie na szczęście wiatr i wyjdzie słońce w związku z czym druga część weekendu będzie zdecydowanie przyjemniejsza - dodaje rzecznik IMGW.