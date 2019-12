WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze grzegorz schetyna + 2 olga tokarczukkonwencja po Natalia Durman 1 godzinę temu Grzegorz Schetyna na konwencji PO. Niespodziewane nawiązanie do Olgi Tokarczuk - Coś jest ze światem nie tak. To poczucie zarezerwowane dla neurotycznych poetów dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd... Rozwiń Coś Jesteś światem nie tak To pocz … Rozwiń Transkrypcja: Coś Jesteś światem nie tak To poczucie Zarezerwowane dla neurotyczny poetów dzisiaj się epidemii Nieokreśloność Sączący się zepsuł nie poco To fragment Wystąpienia Olgi Tokarczuk Naszej noblistki Który mówi o czymś Także o tym co doświadcza dzisiaj polityka Dzisiejsze Zagubione społeczeństwo potrzebują tożsamości jej szukaj Tożsamość to tu masz własnej historii Ale też mądre Wynikająca Pamięć o naszych łez Dla nas historia i pamięć to sposób na lepszą przyszłość To droga do zrozumienia Europy I naszego miejsca w świecie I w tym kontekście chcę powiedzieć I przypomnieć Że w przyszłym roku Przypada setna rocznica bitwy warszawskiej I ta bitwa i ta historia przypomina nam o dwóch najważniejszych rzeczy Jak krucha bywa wolność Jak ważna jest mobilizacja Na wszystkich O nią walczyć o broni W jaki sposób mamy oto dziś można dokonać zmiany w Polsce Nasza recepta Jest jasne oddam Kompetentny rządy które uspokajają was państwa p I wreszcie zaczną rozwiązywać Największe bolączki Polski Polak Po pierwsze Naprawimy ochronę zdrowia Podróż Weźmiemy się naprawdę za walkę ze smogiem i zmianami klimatu Po trzecie Pamiętając o słabszych Sprawdzimy by państwo pomagało głównie tym którzy tego potrzebują Szybkie test To możliwe tylko wtedy gdy wzmocnimy pozycję Polski w Unii Europejskiej i na koniec Formy pozyskamy środki z budżetu Mówię my Bo werdykt wyborców jest Jaz Jesteśmy największą siłą opozycji A przypominam Nie musiało tak 4 lata temu Sondaż jak mieliśmy około 10% A duże wyższe poparcie miała inna partia Popatrz mój do ceny Ile przez ten czas wspólnie zrobili W tych wyborach Otrzymaliśmy nad okolicy Obywatelska prawie półtora zmiana głosu więcej niż platforma 4 lata temu Ćwierć miliona więcej niż wówczas łącznie platforma I nowoczesna Dziś Tomek wspólnie Budujemy alternatywę dla obecnych suszony Mamy poparcie blisko trzykrotnie większe Koalicja lewicy Bydgoszcz sześciokrotnie większe Miś kolekcja PRLu Swoją drogą Nasi konkurenci z lewicy zarzucają nam Że jesteśmy za bardzo na prawo Ludowcy wymyślają Że idziemy na lewo Mówiłem bardzo wyraźnie Przyzwyczaić się Jesteśmy tu gdzie jesteś W środku Centrowanie poglądami I propozycjami podzielonymi Przez miliony Polek i Polaków