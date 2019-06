Grzegorz Schetyna chce powołania komisji śledczej ws. Marka Falenty

- Wniosek będzie w tym tygodniu. Wniosek w tym tygodniu o informację i zaraz później wniosek o komisję śledczą - zapowiedział Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO chce, by zajęto się na poważnie insynuacjami Marka Falenty. Skazany biznesmen twierdzi, że ma haki na PiS.

- Marek Falenta żąda ułaskawienia i szantażuje prezydenta, żeby tak sprawę nazwać po imieniu. To klasyczna sprawa na komisję śledczą, bo to tak bardzo poważne oskarżenie, a teraz słyszymy, że w ogóle nic się nie stało - powiedział w programie Onet Rano Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odnosił się do sprawy Marka Falenty. Biznesmen został skazany na 2,5 roku więzienia za zlecenie podsłuchiwania prominentnych polityków i wpływowych osób w restauracjach. 1 lutego miał rozpocząć odsiadywanie kary, ale zniknął. Odnaleziono go w kwietniu w Hiszpanii.

Falenta postanowił wytoczyć ciężkie działa, by zachować wolność. W ułaskawieniu skierowanym do prezydenta twierdzi, że ma informacje, które pogrążą PiS, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. - Ci, którzy podobno zostali nagrani, tak jak dzisiaj słyszymy, Kaczyński został nagrany na Nowogrodzkiej, a PiS miał wpływ na to, żeby te podsłuchy z Sowy wprowadzać do publicznego obiegu - dodał Schetyna.