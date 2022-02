Grzegorz Schetyna apeluje do Pawła Kukiza

- To Paweł Kukiz powiedział o komisji śledczej, on powiedział, że jest gotowy ją poprowadzić. I uważam, że powinien ten wniosek (o powołanie komisji śledczej w sprawie inwigilacji polityków - red.) złożyć - powiedział Grzegorz Schetyna (PO) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Po wyjściu Pawła Kukiza z choroby (lider Kukiz'15 jest zakażony koronawirusem - przyp. red.) trzeba o tym poważnie porozmawiać. Inicjatywa jest w jego rękach. Może i powinien ten wniosek o powołanie komisji złożyć - powtórzył polityk Platformy. - To jest takie "sprawdzam" dla jakości polskiej polityki. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać marszałek Witek, czy nie będzie wsadzać do zamrażarki takiego wniosku, jak się zachowa rządząca większość pisowska i jak będzie odpowiadać na to opozycja. To jest dobry pomysł. Komisja śledcza jest potrzebna, bo trzeba pokazać patologię, która miała miejsce przy inwigilowaniu opozycji przez służby - argumentował Schetyna.