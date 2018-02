Grypowy alarm w Europie. Ekspertka wyjaśnia, co nam zagraża i jak się chronić

W Czechach już 33 osoby zmarły z powodu grypy. U nas także pojawiły się już pierwsze przypadki śmierci. – Wirus nie potrzebuje biletu lotniczego. Jest w całej Europie – wyjaśnia prof. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy przy KOG.

Szczególną uwagę powinno się zwracać na dzieci. To wśród tych najmłodszych, do 4 roku życia odnotowuje się najwięcej zachorowań. Bardziej narażone mogą być też osoby starsze, ze względu na niższą odporność. – Za grupę ryzyka można też uznać osoby pracujące w służbie zdrowia. A także redakcje radia czy telewizji, bo nigdy nie wiadomo, co kto ze sobą przyniesie. Generalnie jednak szczepienia zalecane są każdemu – mówi nam prof. Lidia Brydak.

W związku z tym, że wirus się mutuje i przybiera nowe formy, ludzie boją się, że szczepionki przestaną być wystarczające. Innym powodem tego, że grypa jest coraz groźniejsza ma być też fakt, że łatwiej się nią zarazić - wirus ma się przenosić już nie tylko drogą kropelkową. Jednak profesor Brydak uspokaja tych, którzy mają obawy. – Co sezon skład szczepionek ulega zmianie, jest dostosowywany do ostatnich mutacji – wyjaśnia ekspertka. Obecnie grasująca mutacja grypy to AH3N2, obecnie stosowane szczepionki są przygotowane tak, by ją zwalczać.