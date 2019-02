Grypa zbiera śmiertelne żniwo w Polsce: Odnotowano już 23 przypadki jej ofiar. Jest to najwyższy wynik od lat

Grypa w Polsce zbiera coraz większe żniwo. Od początku 2019 r. odnotowano aż 23 przypadki ofiar śmiertelnych. Z powodu choroby do szpitala trafiło już 4,5 tysiąca osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat.

Grypa w Polsce – wirus zabija coraz więcej osób

Wraz z początkiem 2019 r. do szpitala z powodu grypy trafiło aż 4,5 tys. osób, jest to o ponad tysiąc więcej niż w ubiegłym roku. W ciągu pierwszych pięciu tygodni 2019 roku wirus zabił aż 23 osoby. Według statystyk jest to największa liczba od wielu lat.