Gruzja: Będzie druga tura wyborów prezydenckich

W Gruzji dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Salome Zurabiszwili z partii Gruzińskie Marzenie oraz Grigol Waszadze ze Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN).

Wyniki pierwszej tury wyborów w Gruzji

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej Gruzji na Zurabiszwili zagłosowało 39 procent wyborców, zaś na Waszadze 37 proc. Bardzo podobne wyniki były w sondażu przeprowadzonym przez amerykańską agencję Edison Research. Zleciła go telewizja Rustawi 2, która jest blisko ZRN.

Co ciekawe, w sondażu zleconym przez Gruzińskie Marzenie Zurabiszwili wygrała już pierwszej turze, zdobywają 52,3 procent głosów.

Konflikty między partiami i politykami

Salome Zurabiszwili jest skonfliktowana z Saakaszwilim. To były prezydent wprowadził ją do rządu, konkretnie do MSZ. Jednak odeszła z resortu po niecałym roku, głównie z powodu kiepskich relacji z obecnym liderem ZRN. Opinia publiczna zarzuca jej brak patriotyzmu - przypomina jej wypowiedź, że wojnę z Rosją w 2008 roku rozpoczęli Gruzini.