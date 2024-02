Gruziński problem w Polsce. Liczne przestępstwa

Według danych policji, w ubiegłym roku 2714 obywateli Gruzji popełniło w Polsce przestępstwa. Tymczasem legalnie jest ich w Polsce 27 tys. Oznaczałoby to, że co dziesiąty Gruzin w naszym kraju miał problemy z prawem - podaje "Rz". To większy odsetek niż w przypadku Ukraińców czy Białorusinów.