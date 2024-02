Gruzini szli po autostradzie A4. Okazało się, że to złodzieje

W rozmowie z policjantami mężczyźni wyjaśnili, że w samochodzie, którym się poruszali, zabrakło paliwa i są w drodze powrotnej ze stacji. Ale funkcjonariusze drogówki nie dali wiary w to tłumaczenie. Żaden z nich nie był w stanie powiedzieć, jakim autem podróżują, gdzie go zaparkowali, co ważniejsze nie znali celu swojej podróży. A już zupełnie nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z pobliskiej stacji paliw wracają bez benzyny.