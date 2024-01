Kulisy jatki we Wrocławiu. Gruzini zadali Kacprowi mnóstwo ran. Nie przeżył

Była piąta nad ranem. Dwóch 23-letnich Gruzinów zaatakowało Polaka, 21-letniego mieszkańca Złotoryi. Mężczyzna prawdopodobnie bawił się wcześniej w centrum Wrocławia. Z jakich powodów doszło do bójki, na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, co napastnicy zrobili młodemu człowiekowi.