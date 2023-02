Grupa żołnierzy kontra wagnerowcy. Krwawe walki pod Bachmutem

Ciężkie walki w obwodzie donieckim nie mają końca. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak oddział Ukraińców odpiera zmasowany atak wagnerowców. Kamera zamontowana na hełmie jednego z obrońców Kijowa zarejestrowała moment, gdy dochodzi do wymiany ognia w okopach. W pewnym momencie świst kul słychać z każdej strony i nawet najmniejszy błąd mógł kosztować Ukraińców życie. Po kilku minutach nieustannej walki żołnierze Zełenskiego zmieniają pozycję, po tym jak Rosjanie przestali strzelać. Prawdopodobnie najemnicy Grupy Wagnera ponieśli bolesne straty w wyniku krwawej wymiany ognia. Tymczasem zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Władimir Putin przecenił możliwości własnej armii, a Rosja nie ma wystarczających sił bojowych, by do marca zająć cały obwód doniecki, jak miała to w planach jeszcze przed 2023 r.