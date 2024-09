Grupa eSky przejmuje Thomas Cook. Najstarsza marka turystyczna w polskich rękach

W 2020 roku Thomas Cook - niespełna rok od ogłoszenia upadłości jako touroperator - powrócił z rozbudowaną ofertą w segmencie Online Travel Agencies. Do tej pory marka należała do funduszu inwestycyjnego Fosun Tourism Group, który jest również właścicielem takich globalnych marek jak np. Club Med obsługującej ok. 70 resortów all-inclusive. Obecnie Thomas Cook jest w czołówce brytyjskich platform podróży pod kątem wskaźników znajomości marki. W wyniku przejęcia firma zyska dostęp do portfolio lotniczego eSky składającego się z ponad 500 przewoźników lotniczych. Klienci brytyjskiej marki skorzystają z ofert ponad 500 linii lotniczych, co przełoży się na wzrost konkurencyjności Thomas Cook.