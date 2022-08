Grożono mu w autobusie. Policja szuka nastolatka z Ukriany

Jak przekazała policja, chodzi o kierowanie gróźb karalnych - pozbawienia życia, zgwałcenia i użycia noża wobec 26-letniej kobiety, która stanęła w obronie nastolatka z Ukrainy. Tożsamość sprawcy została ustalona. Policjanci chcą dotrzeć do chłopca, któremu groził, by także on złożył zeznania. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.