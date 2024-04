Groźny wypadek z stadninie. Śledczy wchodzą do gry

"Gazeta Wyborcza" wzięła na warsztat janowską hodowlę. Okazało się, że w listopadzie ubiegłego roku w stadninie doszło do bardzo poważnego wypadku w pracy, a mimo to nie został on zgłoszony odpowiednim służbom. Teraz sprawę bada lubelska prokuratura.

Sergey Vasyutov, który razem z żoną pracował w stadninie, mówi w rozmowie z "Wyborczą", że tego feralnego dnia mieli po skończonym treningu we trójkę (jeszcze z jedną pracownicą) zaprowadzić konie do boksu. W trakcie zamykania stajni i zakładania metalowej belki zwierzęta wpadły w popłoch i zaczęły się przepychać. Belka uderzyła żonę Vasyutova - doszło do pęknięcia i wgniecenia części czaszki. Kobie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.