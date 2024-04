Akta w ukryciu. Prokuratura sprawdza rzeczników Zbigniewa Ziobry

"Gazeta Wyborcza" podała, że zawiadomienia do prokuratury złożyli sędziowie Grzegorz Kasicki z Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz Włodzimierz Brazewicz z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Obaj sędziowie są tzw. rzecznikami dyscyplinarnymi ad hoc, wyznaczonymi przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Od początku roku, minister Bodnar kieruje takie osoby do prowadzenia spraw dyscyplinarnych konkretnych sędziów, co pozwala mu na odsunięcie od postępowań tych, którzy zostali powołani przez jego poprzednika.