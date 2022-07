Groźny wypadek w Łukowie. Kamera nagrała moment potrącenia rowerzystki na pasach

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w Łukowie na Lubelszczyźnie. Kamera monitoringu zarejestrowała moment potrącenia rowerzystki na przejściu dla pieszych. Kobieta przejeżdżała jednośladem po pasach. 48-latka została podwójnie ukarana - bolesnym upadkiem z uderzeniem twarzą w krawężnik oraz mandatem od policji. Do zdarzenia doszło 25 lipca na ulicy Wojska Polskiego. Policjanci na miejscu ustalili, że kierująca autem marki kia 33-latka zderzyła się z 48-letnią rowerzystką. Pokrzywdzona kobieta doznała niegroźnych urazów. Po udzieleniu pomocy medycznej wróciła do domu. Kobieta wjechała rozpędzona na pasy, kiedy osobówka ruszała. Siła uderzenia nie była duża, dlatego poszkodowanej nic poważnego się nie stało. 48-latka tłumaczyła mundurowym z Łukowa, że zawsze jeździła tu rowerem po chodniku i przejeżdżała po przejściu dla pieszych. Policjanci przypomnieli kobiecie, że nie wolno przejeżdżać rowerem po pasach. Lubelscy funkcjonariusze opublikowali to nagranie ku przestrodze, przypominając, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

