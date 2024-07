Groźny wypadek na rondzie. Bus przewrócił się na bok

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Gorzowie Wielkopolskim. Lubuska Policja udostępniła nagranie z kamer monitoringu na rondzie Górczyńskim. Na udostępnionym materiale widać, jak kierujący oplem wymusza pierwszeństwo i uderza w bok prawidłowo jadącego busa, który w wyniku kontaktu przewraca się na bok. Funkcjonariusze na miejscu wypadku zastali dwie osoby, które w tym zdarzeniu brały udział. Zachowanie jednego z nich, 33-letniego kierowcy opla, wzbudzało jednak obawy, że może być pod wpływem alkoholu. "Kierujący oplem został zatrzymany po tym, jak spowodował groźnie wyglądające zdarzenie drogowe. Sprawca tej sytuacji nawet nie hamował, co zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna w organizmie miał niemal dwa promile i nie posiadał uprawnień do kierowania. Na szczęście w wyniku zderzenia nikt nie doznał poważnych obrażeń" - wyjaśniła policja. 33-latek będzie odpowiadał nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji, ale także za brak uprawnień do kierowania. Samochód, którym jechał, został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.