To był moment. Wystarczyło zderzenie lusterkami

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

20 listopada to Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że co roku na drogach całego świata ginie nawet 1,3 miliona osób. Służby przypominają, że rozważna i zgodna z przepisami ruchu drogowego jazda to najlepszy sposób na uniknięcie mandatu, ale i wypadku.