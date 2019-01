Groźny wpis pod filmem z atakiem na Adamowicza. Ofiarą Róża Thun

"Róża Thun zasługuje na śmierć" - napisał ktoś pod filmem ukazującym atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Nie może tak być, żeby prokuratura była bezzębna i bezsilna w takich sprawach - alarmuje europosłanka, która w poniedziałek złożyła na policji zeznania w tej sprawie.

Wpis został zamieszczony w mediach społecznościowych 15 stycznia. "Róża Thun zasługuje na śmierć, ponieważ zdradza Polskę za granicą, donosi na swój własny kraj i przedstawia go w najgorszy możliwy sposób. Właśnie tak AK postępowało ze zdrajcami i wszelkiego rodzaju szumowinami" - brzmi całość. Europosłanka opublikowała go na Twitterze.

- To, co mnie niezwykle niepokoi, to odpowiedź prokuratury, że Facebook nie daje im danych ludzi, którzy piszą do mnie straszne rzeczy i w związku z tym zawieszają czy zamykają sprawę - zaznaczyła Thun. W jej ocenie "nie może tak być, żeby prokuratura była bezzębna i bezsilna w takich sprawach, kiedy padają groźby śmierci". - Prokuratura mówi: nie mamy danych, sprawę zamykają i groźby leją się dalej. Jak widać słowo potrafi zamienić się w czyn - wskazała.

Według Thun wiele "bierze się z mediów publicznych". - Tę atmosferę, że dyskusja o praworządności w Polsce jakoby była zdradą, wprowadziły media publiczne. Mają za to ogromną odpowiedzialność, że tę dyskusję nazywa się zdradą, co jest rzeczą straszną (...) Pozbawianie przez audycje w mediach publicznych ludzi prawa do przynależności do społeczeństwa polskiego jest czymś strasznym (...) Najwyższy czas żeby z tym skończyć. Instrumenty niech wypracują osoby za to odpowiedzialne. Ja żądam, żeby to nie było bezkarne, bo jest już niebezpiecznie, a może być gorzej - podsumowała europosłanka.