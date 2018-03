Groźby i wyzwiska. Róża Thun zawiadamia śledczych

"Oglądaj się szmato za siebie, bo już jest po tobie, już jesteś martwa" - napisał hejter do Róży Thun. Europosłanka PO opublikowała na Twitterze zdjęcia listów z pogróżkami, które otrzymała. Sprawę przekazała prokuraturze.

"Ty żydowsko-niemiecka szmato. Przyjmij do wiadomości, że podczas któregoś pobytu w Polsce zostaniesz usunięta spośród żywych, bo takie anty polskie szuje trzeba bezwzględnie zabijać. Pracujemy nad obstawieniem twojego, gnido, domu w Zakopanem, bo tam też się nieraz pokazujesz. Jeżeli pracownica twojego, łachudro, biura nie pokaże ci tego pisma to położymy je na grobie jeżeli twoje ścierwo będzie gniło w Polsce. Do zobaczenia łachudro” (pisownia oryg. - przy. red.) - to treść pierwszego listu. Pod groźbami znajduje się podpis: Michał K. z Częstochowy.

Również drugi z listów, który trafił do biura europosłanki zawiera groźby i wyzwiska. "Ty szwabski szmalcowniku za to co k... szmato p... w tym hitlerowskim programie będziesz ogolona a potem zastrzelona jak to się robiło za okupacji z takimi k... Oglądaj się za siebie, bo już jest po tobie już jesteś martwa. Takie k... muszą być zabite by Polsce nie szkodziły i tak się stanie. Już kwas jest naszykowany” - grozi autor listu.