Groźny incydent na A2. "Pierwszy raz widzę coś takiego"

Niebezpieczny manewr na A2. "Taka jazda nie jest normalna"

- Pierwszy raz widzę coś takiego, z takim manewrem się jeszcze nie spotkałem. Jechałem autostradą A2, to była trasa z Warszawy do Strykowa. W pewnym momencie zobaczyłem pędzącego dodge'a, chyba challengera. Jechał bardzo szybko lewym pasem. Ani przez chwilę nie zahamował, gdy zaczął wyprzedzać pozostałe auta pasem awaryjnym. Potem znikł mi z oczu. Kierowca pojechał dalej i już go nie spotkałem - poinformował autor nagrania przesłanego do TVN24.