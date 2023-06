Poważne ostrzeżenie dla miast. Rzecznik IMGW: będzie niebezpiecznie

Pogoda przed weekendem może być groźna. Na gwałtowne burze z ulewami i gradem muszą być przygotowani przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodniej i centralnej Polski. - Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu z sumą do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas lokalnych burz możliwy jest też grad. - Niebezpieczne jest to, że będą to opady chwilowe, ale intensywne, więc w miastach mogą mieć miejsca podtopienia i zalania - przestrzegł Walijewski. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują na terenie siedmiu regionów. Na zachodzie i południu Polski będzie najmniejsze prawdopodobieństwo burz, chociaż według synoptyków IMGW nie można ich wykluczyć. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Rozwiń