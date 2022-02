Groźne zjawisko pogodowe derecho nad Polską. "Prognozy są bardzo niepokojące"

Nad Polską może wystąpić groźne zjawisko derecho (hiszp. prosto). To rodzaj długotrwałej i niszczącej burzy wiatrowej, która swoim zasięgiem może objąć powierzchnię kilku krajów. Derecho sprzyjają burze i wichury. Niszczycielska siła powoduje gigantyczne szkody. O możliwym groźnym zjawisku nad Polską poinformował w mediach społecznościowych Łukasz Kuliński - Wielkopolski Łowca Burz. - Nadchodzące załamanie pogody będzie przynosić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeżeli nie musicie - nie opuszczajcie swoich domów, zwłaszcza podczas porannych burz – zaapelował Łukasz Kuliński. - Prognozy są bardzo niepokojące. To może być jeden z najsilniejszych incydentów burzowo-wiatrowych ostatnich lat – ostrzegł Wielkopolski Łowca Burz. Ostatnio derecho pojawiło się nad Polską w 2017 r. W wyniku nawałnicy zginęło 6 osób, a 48 zostało rannych. Według Lasów Państwowych huraganowy wiatr zniszczył wówczas 79,7 tys. ha lasu (ok. 9,8 mln m3 drewna). Za obecną dynamiczną i wietrzną aurę odpowiada niż Dudley, który przemiesza się znad Morza Północnego nad Bałtyk. IMGW ostrzega przed porywami wiatru sięgającymi 90 km/h na wschodzie, 120 km/h na zachodzie i nawet 180 km/h w górach. Alerty obowiązują w całej Polsce. Dla zachodniej części kraju - trzeci najwyższy stopień zagrożenia. Strefa z burzami przesuwa się do centrum. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia (ALERT RCB) przed silnym wiatrem, możliwych przerwach w dostawie prądu oraz trudnych warunkach pogodowych na drogach.