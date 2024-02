Groźne odkrycie w dostawie piasku. Na miejsce wezwano służby

Służby postawione w stan gotowości w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Podczas rozładowywania dostawy piasku z okolicznej kopalni doszło do niebezpiecznego odkrycia. Policja udostępniła zdjęcia niewybuchu, który został przywieziony wraz z piaskiem na teren z jednej z prywatnych firm w gminie Terespol. Na miejsce natychmiast został skierowany funkcjonariusz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, który potwierdził zgłoszenie. Policjanci zabezpieczali teren do czasu przyjazdu patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie, uniemożliwiając osobom postronnym dostęp do niewybuchu. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski długości 30 cm i prawdopodobnie pochodzi z II wojny światowej. Mundurowi sprawdzili również resztę terenu, by sprawdzić czy nie ma więcej niebezpiecznych pamiątek. "Przed weekendem na terenie gminy Terespol został znaleziony niewybuch pocisku artyleryjskiego dł. 30 cm. Prawdopodobnie został przywieziony do jednej z firm razem z piaskiem z kopalni. Zabezpieczaliśmy teren do czasu przyjazdu saperów, którzy zneutralizowali znalezisko. Pamiętajmy, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać czy też próbować przenosić" - apeluje policja z Białej Podlaskiej.