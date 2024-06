Groźne odkrycie operatora koparki. Natychmiast wezwał służby

Nietypowe znalezisko podczas budowy drogi w Małopolsce. W gminie Chełmiec operator koparki w trakcie prac ziemnych natrafił na tajemniczy przedmiot. O wszystkim zostały powiadomione służby, które zjawiły się na miejscu i potwierdziły, że doszło do wykopania niewybuchu. Policja pokazała zdjęcia z nietypowych pamiątek po wojnie. Co ciekawe, po przyjeździe saperów na miejsce okazało się, że tego typu odkryć na działce może być więcej. Łącznie odnaleziono aż 60 niewybuchów z II wojny światowej, co zaskoczyło wojskowych, jak i samą właścicielkę posesji. "Mieszkanka gminy Chełmiec poinformowała policjanta dzielnicowego, że na terenie jej posesji, podczas wykonywania prac ziemnych związanych z budową drogi dojazdowej, operator koparki na głębokości około 1 metra zauważył kilka niewybuchów. O niebezpiecznym znalezisku powiadomiono saperów z 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, a do czasu ich przyjazdu teren zabezpieczali policjanci z Chełmca. Następnego dnia patrol saperski przyjechał na miejsce i specjalistycznym urządzeniem sprawdził teren, przez który ma przebiegać droga dojazdowa do posesji. Okazało się, że w ziemi znajdują się liczne niewybuchy – łącznie ujawniono aż 60 sztuk amunicji artyleryjskiej. Saperzy podjęli niewypały i zabrali je do neutralizacji" - wyjaśniła policja.