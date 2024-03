Groźne odkrycie operatora koparki. Na miejsce wezwano służby

Operator koparki wykonywał prace ziemne na jednej z działek budowlanych w miejscowości Słupiec (woj. małopolskie) i przypadkiem natrafił na niebezpieczne przedmioty. Ku jego zdziwieniu, mężczyzna wykopał dwa niewybuchy. Prace budowlane przerwano natychmiast, a na miejsce wezwano służby. "Policja ustaliła, że operator koparki – ładowarki podczas prac ziemnych wykopał pociski moździerzowe o wymiarach 83 mm x 330 mm pochodzące z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli miejsce znaleziska do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z 21 batalionu dowodzenia" - wyjaśniła małopolska policja. Co ciekawe, w trakcie sprawdzenia przez wojskowych terenu przyległego do miejsca znaleziska ujawniono dwa kolejne pociski. Cztery niewybuchy zostały zabrane przez patrol saperski, celem ich zneutralizowania. W przypadku groźnego odkrycia o wszystkim należy powiadomić policję. Służby apelują, by w razie podobnych odkryć na swoich działkach czy w lesie, pod żadnym pozorem nie dotykać broni z II wojny światowej, bo ta pomimo upływu lat, wciąż może być realnym zagrożeniem dla życia człowieka.