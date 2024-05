Groźne odkrycie na spacerze. Przechodził obok rowu i go zamurowało

Niebezpieczne odkrycie na spacerze w Lubelszczyźnie. Zaskoczony mieszkaniec gm. Krynice powiadomił policję o swoim odkryciu podczas spaceru przy rowie melioracyjnym w Polanach. Policja udostępniła zdjęcia znaleziska i okazało się, że przypadkiem doszło do znalezienia niewybuchu. Funkcjonariusze nie zlekceważyli zgłoszenia i udali się na miejsce wskazane przez mężczyznę. Na miejscu zauważyli przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. "Mieszkaniec gminy Krynice powiadomił dyżurnego tomaszowskiej policji o tym, że w rowie melioracyjnym w miejscowości Polany, przy jego działce leży przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce, natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy kontrolowali, by nikt nie podchodził do znaleziska. Jak się okazało był to pocisk artyleryjski o średnicy 105 m, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Niewybuch został zabezpieczony przez patrol saperski celem dokonania jego detonacji" - wyjaśniła sprawę policja.