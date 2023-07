Groźna sytuacja we Wrocławiu. Na monitoringu widać moment ataku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy. Na przystanku Krzyki motorniczy tramwaju linii 6 poinformował pasażera, że kończy kurs na pobliskiej zajezdni. Mężczyzna zareagował na to agresją, a po opuszczeniu tramwaju poszedł do służby ochrony zajezdni "złożyć skargę na motorniczego".