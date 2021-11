Groźna choroba wróciła do Polski. Prof. Simon komentuje

Dwa ogniska grypy ptaków zostały wykryte na początku listopada w powiecie siedleckim. W gospodarstwach tych hodowano indyki - poinformowała w czwartek Inspekcja Weterynaryjna. Czy ptasia grypa może nam zagrozić? - pytany był w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. - Zgodnie z definicją ptasia grypa jest choroba ptaków i innych zwierząt. Teoretycznie nie, choć coraz częściej spotykamy się sytuacją, że określone warianty tej grypy przenoszą się na człowieka. Zdarza się to rzadko, ale jest to możliwe - stwierdził. - Jak ma pani białaczkę, jak jest pani wrażliwa, nawet na kurz, drobiny różnych patogenów tam obecnych, to ptasia grypa panią skończy - wskazał Simon.