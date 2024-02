Groził ekspedientce i uciekł za granicę. Sprawca rozboju w Poznaniu nagrany

Służby dopadły przestępcę, który jest podejrzany o rozbój w sklepie osiedlowym w Poznaniu. W połowie czerwca ubiegłego roku mężczyznę grożącego przedmiotem przypominający broń nagrały kamery monitoringu w jednym z poznańskich sklepów. Policja nie mogła jednak natrafić na ślad podejrzanego, który jak się później okazało uciekł za granicę. Policja udostępniła nagranie, na którym widać mężczyznę chodzącego pośród półek sklepowych. W pewnym momencie podchodzi do kasy i wyciąga tajemniczy przedmiot, grożąc ekspedientce. W czerwcu wizerunek napastnika ukazał się na policyjnych stronach internetowych, został również udostępniony przez media. Policjanci uważali, że sprawca uciekł za granicę i tak też było. Przez ostatnie miesiące ukrywał się w Hamburgu. Wpadł jednak na terenie Polski, gdy wrócił do miejscowości Międzychód, gdzie 14 lutego został rozpoznany przez dzielnicowego z tamtejszej komendy. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to poszukiwany przez policjantów sprawca rozboju. Zatrzymany odpowie przed sądem za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Prawo przewiduje za ten czyn do 12 lat pozbawienia wolności. Aktualnie mężczyzna przebywa w areszcie, gdzie będzie czekał na dalsze decyzje sprawie.