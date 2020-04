Grozi nam poważna susza. "Sytuacja w Polsce zaczyna wyglądać bardzo źle"

– To będzie skutkować niskimi plonami i wysokimi cenami żywności - prognozuje ekspert Koalicji Klimatycznej prof. Zbigniew Karaczun. Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest zła. Nie ma deszczu i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie się pojawił.

Susza może doprowadzić do słabych plonów i pożarów w lasach (PAP, Fot: Piotr Polak)