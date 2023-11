Grozi nam dechrystianizacja młodych. Duchowny bije na alarm

Ks. prof. Andrzej Kobyliński mówił w programie "Newsroom WP" o konieczności reformy nauczania religii w polskich szkołach. Wskazywał, że według niego, powinniśmy zmierzać w stronę modelu włoskiego, gdzie w szkołach nauczana jest historia religii, a katecheza w kościołach. - To (reforma systemu nauczania religii – red.) nie interesuje ani liderów politycznych, ani kościelnych. (…) Przy takim podejściu doprowadzimy do dechrystianizacji całego młodego pokolenia - alarmuje duchowny. Dalej zwrócił uwagę, że nawet reżimy takie Rosja czy Chiny kładą wielki nacisk na wychowanie światopoglądowe młodych pokoleń. - My w Polsce (w debacie o wychowaniu światopoglądowym - red.) stoimy w miejscu - podsumował.

