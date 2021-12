Groźby Ziobry. Jego zastępca też ostrzega

Ostatnie wystąpienia Zbigniewa Ziobry w sprawie sporów z Komisją Europejską wywołały uwagi, że lider Solidarnej Polski wypowiadał się niczym minister spraw zagranicznych czy jak premier. - Widząc to, co wyrabia Unia Europejska, nie można milczeć - komentował w programie "Newsroom" WP zastępca Ziobry w resorcie Michał Woś. Zastrzegł, że lider SP zabierał głos ws. relacji z Brukselą jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dopytywany o groźby swojego szefa w wywiadzie dla "Financial Times" o tym, że Polska nie będzie płacić całości unijnych składek, Michał Woś przyznał, że to właściwe rozwiązanie. Gość Mateusza Ratajczaka stwierdził, że jeśli kary, nakładane na przykład przez TSUE, będą odliczane od środków unijnych dla Polski, to odpowiedzią powinno być obniżenie składek wpłacanych nasz kraj do wspólnej kasy UE.