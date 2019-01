Grożą prezydentowi Nowej Soli. "Będziesz następny"

"Tyszkiewicz, będziesz następny" - to kolejny napis, który pojawił się na ulicy Nowej Soli. Prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz dowiedział się o pierwszym tuż po powrocie z pogrzebu Pawła Adamowicza. Sprawę bada lokalna policja.

Dla Tyszkiewicza tego to nie nowość. W ostatnich latach zgłosił organom ścigania kilkanaście przypadków gróźb karalnych. Jak mówił w rozmowie z Wirtualną Polską, swoim hejterom założył nawet specjalną teczkę.

Do ukarania nienawistników udało mu się doprowadzić dwa razy. Tylko dlatego, że wytoczył im proces. W pozostałych przypadkach prokuratura nie reagowała. "Tyszkiewicza trzeba wywieźć do lasu i zakopać. Wtedy problem przestanie istnieć". - Sprawa zgłoszona do prokuratury. Nie dopatrzono się znamion przestępstwa - skomentował gorzko samorządowiec.