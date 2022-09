Grosz do grosza, czyli jak oszczędzić w dobie kryzysu

Na pewno nie raz spotkałaś się z radą, by na zakupy spożywcze iść najedzona i z listą zakupów w ręku, ale czy stosujesz się do tej zasady? Niby każdy o tym wie, a zaledwie 10 proc. Polaków rzeczywiście spisuje listę potrzebnych rzeczy przed pójściem do sklepu. W efekcie kupujemy impulsywnie, to, co akurat wpadnie nam w oko, to, na co poczujemy, że w danym momencie mamy ochotę. Wkładamy do koszyka mnóstwo przypadkowych produktów i po powrocie do domu mamy poczucie, że wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, a tak naprawdę nic nie kupiliśmy, bo nadal nie mamy z czego przygotować obiadu i co zjeść na kolację. Często po spontanicznych zakupach okazuje się także, że kupiliśmy rzeczy, które już mamy w swoich lodówkach, a to prowadzi do kolejnego problemu – marnowania jedzenia. My, Polacy umiemy marnować jedzenie jak nikt! Rocznie wyrzucamy w sumie 5 mln ton żywności (dane z 2021 r.). Za 60 proc. tej astronomicznej ilości odpowiadają gospodarstwa domowe. Za każdym zmarnowanym kilogramem jedzenia podążają zmarnowane złotówki. Jak wyliczają specjaliści, czteroosobowa rodzina rocznie wyrzuca do śmieci ok. 2500 zł. Chcąc zmniejszyć wydatki, niezbędne jest więc ich mądre rozplanowanie. Przed zakupami sprawdź zawartość swojej lodówki, zastanów się, co ze znalezionych tam produktów będziesz mogła przyrządzić, aby nic się nie zmarnowało. Z tzw. resztek naprawdę można wyczarować super dania dla całej rodziny. Warzywa drugiej świeżości świetnie nadają się do zup kremów czy dań jednogarnkowych, jak leczo czy gulasz. Owoce z kolei możesz z powodzeniem dodać do owsianek lub zapiec je pod kruszonką. Z raportów wynika, że najczęściej wyrzucamy pieczywo. Jeśli więc widzisz, że kupiłaś go za dużo i jest szansa, że się zmarnuje, zamroź część zapasów. Pieczywo bardzo dobrze znosi proces mrożenia. A kiedy już przegapisz ten moment i zauważysz, że twój chleb jest czerstwy, zrób z niego grzanki na patelni, bułki z kolei wydrąż, wbij do środka jajko, posyp szczypiorem i zapiecz, albo po prostu zrób z nich bułkę tartą. Raz w tygodniu rozpisz także menu na najbliższe dni wraz z listą niezbędnych zakupów. W ten sposób z dużym prawdopodobieństwem kupisz tylko to, czego rzeczywiście potrzebujesz.