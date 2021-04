Grodzki o rządzie opozycji: To możliwe

Gościem wtorkowego programu "Fakty po Faktach" był marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W rozmowie odniósł się m.in. do - jeszcze nieprzeprowadzonej - ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy, co wynika z braku większości koalicji w Sejmie.

- To jest sytuacja dość dramatyczna. Mówiąc językiem lekarskim, jest wiele oznak tego, że Zjednoczona Prawica jest w pewnego rodzaju agonii i niewiele rzeczy ich spaja. Może poza interesami i pracą dla różnych członków rodzin, pociotków itp. Natomiast na ratyfikację czeka cała Europa, restauratorzy i rolnicy w Francji, Hiszpanii, we Włoszech. Europa potrzebuje tego funduszu jak kania dżdżu - stwierdził marszałek Senatu.

Jak dodał, jeżeli rząd nie potrafi zbudować większości dla takiego fundamentalnego głosowania, to np. we Włoszech "dawno by było po takim rządzie".