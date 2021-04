Dzień marihuany. Poseł Konfederacji z "jointem" w Sejmie

20 kwietnia to światowy dzień marihuany. We wtorek część polskich polityków domagała się dekryminalizacji narkotyku. Niecodziennie do sprawy podszedł Konrad Berkowicz - poseł Konfederacji na trybunie pokazał "jointa". Nie wiadomo, czy w środku znajdowała się faktycznie marihuana.

Sejm. Konrad Berkowicz podczas wystąpienia poselskiego Źródło: Sejm