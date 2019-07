Grodzisk Mazowiecki. Koledzy ojca Dawida Żukowskiego prowadzą własne śledztwo

Policja nadal nie odnalazła Dawida Żukowskiego. W sprawę postanowili się zaangażować koledzy ojca chłopca - Pawła Ż. – Wytypowaliśmy obszar poszukiwań. Zbieramy relacje świadków, szukamy monitoringu – mówi Wirtualnej Polsce Andrzej, jeden z kierujących prywatnym śledztwem.

- Te poszukiwania nie są dobrze prowadzone. Znałem Pawła i wiem, że to łebski facet. Policja "opracowała" trasę, która miał jechać, na podstawie tego, gdzie logował się jego telefon. A dlaczego nie założyli, że mógł gdzieś zostawić komórkę na pewien czas, by zmylić trop? Świadkowie mówili nam, że widzieli auto na trasie katowickiej. Tam należy szukać – mówi Andrzej.

Grodzisk Mazowiecki. Wszyscy szukają Dawida Żukowskiego

Na podstawie rozmów ze świadkami prywatna grupa śledcza ustaliła, że ojciec Dawida Żukowskiego zaparkował samochód w rejonie kościoła w Grodzisku Mazowieckim i poszedł pieszo na dworzec PKP, gdzie rzucił się pod pociąg. – Znam te okolice. Tam na pewno chłopca nie ma, bo inaczej już by go znaleźli. Za dużo ludzi spaceruje tam z psami – mówi Andrzej.

Dawid Żukowski wciąż zaginiony

Dawid Żukowski zaginął w środę. Ok. godz. 17:00 ojciec zabrał go domu w Grodzisku Mazowieckim. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Około północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna. Policja szybko powiązała te sprawę z samobójstwem, do którego doszło tuż przed 21:00. Jak zeznał maszynista, Paweł Ż. rzucił się pod pociąg przejeżdżający przez Grodzisk Mazowiecki.