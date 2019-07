Grodzisk Mazowiecki. Dotarliśmy do kolegów ojca Dawida Żukowskiego

Koledzy Pawła Ż. są zszokowani informacjami o tym, że popełnił samobójstwo, a jego syna Dawida Żukowskiego nie udało się jeszcze odnaleźć. Jak ustaliliśmy, Paweł Ż. był przedstawicielem handlowym w dużej firmie. - Był bardzo spokojnym facetem i świetnym pracownikiem - mówi kolega z pracy Pawła Ż.

Kim był ojciec Dawida Żukowskiego

Dotarliśmy także do kolegi ze szkoły Pawła Ż. – Chodziliśmy do tej samej klasy. Wiem, że ludzie zawsze tak mówią, ale on naprawdę wydawał się być człowiekiem, który nikogo by nie skrzywdził. Był bardzo spokojny. Nie wiem, co musiało się stać, że doprowadziło go do takiego zachowania. Coś tu nie pasuje. Wszyscy, którzy go znali, są w szoku. Nigdy byśmy się tego nie spodziewali. Nie znam nikogo, kto by o nim wcześniej coś złego powiedział – mówi szkolny kolega Pawła Ż.