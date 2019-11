Greta Thunberg na zdjęciu sprzed 120 lat. Jest podróżniczką w czasie?

"Przybyła, by nas uratować" - tak o Grecie Thunberg piszą internauci, dopatrując się w 16-letniej aktywistce klimatycznej podróżniczki w czasie. Wszystko za sprawą XIX-wiecznego zdjęcia, które rozgrzało internet do czerwoności. Widać na nim uderzająco podobną do Szwedki dziewczynę. Teorie spiskowe kwitną.

Greta Thunberg (a raczej ktoś łudząco do niej podobny) na zdjęciu z 1898 roku i obecnie (University of Washington/AP)

Czarno-biała fotografia pochodzi z archiwalnych zbiorów Uniwersytetu w Waszyngtonie i została wykonana w 1898 roku. Przedstawia troje dzieci podczas pracy przy wydobywaniu złota w kopalni na terytorium Jukonu w Kanadzie. Jedno z nich wygląda dokładnie tak, jak Greta Thunberg.

Teoretycy spiskowi są przekonani, że 120-letnie zdjęcie jest dowodem na to, że Greta jest... podróżniczką w czasie. Nastolatka miałaby "pojawiać się" w kluczowych dla ludzkości momentach, aby uratować świat przed klimatyczną zagładą. Internauci już okrzyknęli dziewczynę mianem "proroka zagłady" i z przerażeniem patrzą na jej sobowtórkę.

"Przybyła do naszych czasów, by ostrzec nas przed przyszłością. To jedyne wyjaśnienie" - brzmi komentarz na Twitterze pod wpisem zamieszczonym przez Paula Josepha Watsona, brytyjski youtuber i siewca teorii spiskowych w mediach społecznościowych. Jako jeden z pierwszych zauważył niesamowite podobieństwo jednej z postaci widocznych na starym zdjęciu. Po udostępnieniu przez niego ilustracji, wśród internautów nastąpiła konsternacja.

Greta Thunberg i jej walka o klimat

Urodzona w Sztokholmie aktywistka zasłynęła w 2018 roku protestem pod budynkiem szwedzkiego parlamentu. Jest znana z emocjonalnych wystąpień, takich jak to podczas szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. - Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami - grzmiała wtedy ze sceny.

Obecnie Greta podróżuje, ale nie w czasie, tylko przez morza. Aby uniknąć niepotrzebnego uwalniania dwutlenku węgla do atmosfery, na swój środek transportu wybrała 15-metrowy katamaran, którym płynie do Madrytu na grudniowy szczyt klimatyczny. Jej wyprawa ma potrwać (w zależności od wiatrów) od dwóch tygodni do nawet miesiąca.

