Grecy wyświadczyli Putinowi przysługę. Zmiany w unijnych zapisach dot. embarga na ropę z Rosji

Embargo ma jednak wejść w życie dopiero za sześć miesięcy. Według Komisji Europejskiej jest to konieczne, aby "dać rynkowi światowemu szansę na dostosowanie się". Eksperci jednak widzą to zupełnie inaczej. - Te sześć miesięcy to okres łaski dla prezydenta Rosji Władimira Putina - mówi Simon Johnson, profesor Massachusetts Institute of Technology.