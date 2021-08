Grecja. Ateny płoną. "Niewyobrażalna katastrofa"

Pożar wybuchł we wtorek w miejscowości Warympompi, 20 km na północ od centrum Aten. Ze względu na wysokie temperatury, dochodzące nawet pod 46 st. C, żywioł rozprzestrzenił się na kolejne miejscowości, zmuszając ich mieszkańców do opuszczenia domów oraz niszcząc budynki i samochody. Rząd ogłosił, że zapewni pokoje w hotelach osobom, które musiały uciekać.