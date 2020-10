Grecja. Statek z polskim kapitanem zderzył się z okrętem wojennym. Polak wypuszczony z aresztu

Do kolizji pływającego pod portugalską banderą kontenerowca komorowego "Maersk Launceston" oraz greckiego niszczyciela min "Kallisto" doszło we wtorek nad ranem trzy mile morskie od Pireusu. 70-metrowy okręt wojenny został poważnie uszkodzony i najprawdopodobniej nie da się go naprawić. Miał zostać "niemal przecięty na pół".