Morze Egejskie. Konflikt Turcja - Grecja. Grecka marynarka wojenna w stanie "podwyższonego alertu"

Morze Egejskie. Konflikt Turcja - Grecja

Zaostrzają się stosunki między Turcją i Grecją. Grecka marynarka wojenna jest w stanie "podwyższonego alertu". Jak podaje agencja AFP, jest to spowodowane próbami podjęcia odwiertów gazowych na Morzu Egejskim przez Turcję. Grecja nie zgadza się na taką działalność Turcji i za wszelką cenę chce zatrzymać te próby.

Greckie okręty wojenne zostały rozmieszczone we wtorek na południu i południowym wschodzie Morza Egejskiego. Według Associated Press greckie siły zbrojne postawiono w stan gotowości. Ma to sprawić, że Turcja zrezygnuje z prób podjęcia odwiertów gazowych na Morzu Egejskim.