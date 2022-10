Gratka dla grzybiarzy. Niebywałe, co odkrył pod ziemią.

Jeden z małopolskich leśników Grzegorz Wójcik udostępnił nagranie z grzybobrania. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że natrafił on na gąski zielonki, które w tym przypadku były schowane pod płytką warstwą ziemi. Na pierwszy rzut oka można zauważyć zwyczajne leśne podłoże, na którym leżą szyszki czy igły pochodzące z drzew. Niespodziewanie pod nimi znajdywały się malutkie grzyby, skrywające wiele tajemnic. Chociaż gąska zielonka nie ma niemal żadnych wartości odżywczych, ale jest ceniona przez koneserów ze względu na wysublimowane walory smakowe. W Polsce największą popularnością cieszą się gąski smażone i marynowane. Charakteryzują się one słodkoorzechowym smakiem i rzadkim mącznym zapachem. Na terenie naszego kraju gąski występują sporadycznie. Co ciekawe, poza Europą można je znaleźć w Japonii, Kostaryce, Ameryce Północnej czy w pewnych rejonach Afryki.

