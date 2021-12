Grand Press 2021. Trzecia nominacja dla Wirtualnej Polski

We wtorek informowaliśmy o dwóch nominacjach do Grand Press 2021 dla dziennikarzy WP w kategoriach "News" i "Dziennikarstwo śledcze". Pierwszą z nich otrzymali Szymon Jadczak i Patryk Słowik za materiał "Ujawniamy. Oto majątek Mateusza i Iwony Morawieckich". Drugą nominację otrzymał Szymon Jadczak za cykl w którym opisywał, jak tuszowano incydent, do którego doszło podczas lotu Andrzeja Dudy latem 2020 r. Dziennikarz WP dotarł do stenogramów rozmów, z których wynika, że prezydent lub ktoś z jego otoczenia naciskał na pilotów. A ci w konsekwencji złamali przepisy podczas lotu z Zielonej Góry do Warszawy.