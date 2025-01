Grają z WOŚP od początku. Lider Big Cyc zdradza sekrety pierwszego finału

Zespół Big Cyc od początku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W rozmowie z Jakubem Bujnikiem z WP lider zespołu Krzysztof Skiba wspominał pierwszy finał WOŚP. - Wszyscy wiedzieli, jaki jest cel tej imprezy, ale myślano wtedy, że to się nie uda, że organizacyjne to się nie powiedzie. Ale już po pierwszym dniu było wiadomo, że to jest wielki sukces. Pamiętam polityków, którzy następnego dnia lgnęli do Jurka Owsiaka, chcieli z nim sobie robić zdjęcia, wywiady, zapraszali na salony, żeby się z nim pokazać. To jak w tym starym haśle: sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą - stwierdził Skiba.

