Gradobicie w Mysłowicach. Grad strzaskał szybę w aucie

Fali ekstremalnych upałów w Polsce towarzyszą częściowo burze, ulewny deszcz i grad. Miejscami sytuacja robiła się bardzo niebezpieczna. W Mysłowicach na Śląsku 29 czerwca spadł grad wielkości piłek golfowych. Kule lodu były tak duże i ciężkie, że zaczęły rozbijać szyby w autach. Przerażający moment zarejestrowała telefonem pani Magda, która stała w korku na drodze. Jej nagranie opublikowali Myszkowscy Łowcy Burz. Jak podkreślili, grad zaczął rozbijać szyby w wielu autach. Doszło tam do potężnych zniszczeń. "Masakra", "dramat" – internauci z przerażaniem komentowali i oglądali widok zarejestrowany na nagraniu, które szybko rozniosło się w sieci. Wideo opublikowane przez Myszkowskich Łowców Burz w mediach społecznościowych odtworzono już ponad 285 tys. razy. Przed upałami i gwałtownymi burzami cały ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Jak podają meteorolodzy, wczorajsza doba obfitowała w punktowe opady związane z burzami na Górnym i Dolnym Śląsku. W czwartek termometry mogą pokazać ponad 35 st. C. w południowo-wschodniej Polsce. Tam obowiązuje ostrzeżenie 3. stopnia (najwyższe). Także dzisiaj przez część Polski mogą przetoczyć się burze z gradem i opadem do 50 mm.

