"Grad śmierci" w Jakowliwce. Rosjanie okrutnie mszczą się na cywilach

To nie pierwszy raz, kiedy Rosjanie używają zakazanej broni przez Konwencję Genewską na cywilnych obiektach. Tym razem do sieci trafiło nagranie z drona, który uwiecznił moment użycia przez żołnierzy Putina pocisków fosforowych w gęsto zaludnionym miejscu. Bestialstwo Rosjan miało miejsce we wsi Jakowliwka w obwodzie donieckim. To tu zarejestrowano "grad śmierci". Jest to region, który został wyzwolony od wojsk wroga, stąd też użycie niezwykle niebezpiecznej amunicji może być swego rodzaju zemstą Rosjan za niepowodzenia na froncie. Na nagraniu dobrze widać, że część pocisków spadła na ziemię, paląc grunt i okoliczne domy. Poziom okrucieństwa tej broni jest tak ogromny, że społeczność międzynarodowa uznaje ją za absolutnie niehumanitarną. Wszystko przez szkody, które zawarta w niej substancja może wyrządzić człowiekowi. Pociski fosforowe są napełnione substancją zapalającą, najczęściej jest to biały fosfor, który jest silnie trujący. Śmiertelna dawka dla człowieka to zaledwie 0,1 gramów. Kontakt z tym środkiem może nawet przepalić ciało na wylot.